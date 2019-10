VIDEO/ Përmbysje e çmendur, Liverpool vijon arratinë

Ju sugjerojme

Liverpool pa frena në kampionatin anglez. Nënkampionët në fuqi të Premier League mposhtën me përmbysje 2-1 Tottenham Hotspur, duke regjistruar fitoren e 9-të në 10 javë kampionat. Takimi i “Anfield Road” nisi praktikisht me gol për miqtë.

Vetëm 48 sekonda pasi u shkelmua topi i parë, Harry Kane përfitoi nga një shthyrje e mbrojtjes dhe me kokë dërgoi sferën e kthyer nga traversa në fundin e rrjetës. Kjo solli entuziasëm te “gjelat”, të cilët u dominuan më pas nga Liverpool.









Rastet në pjesën e parë ishin të shumta, por gabimet para porte lanë për të dëshiruar. Me rezultatin 1-0, dy skuadrat iu drejtuan dhomave të zhveshjeve, aty ku Klopp karikoi të tijët. Pushimi ndikoi mirë te vendasit, që vetëm pas 7 minutash gjetën golin e barazimit.

Ishte Henderson ai që i humbi mbulimit të mbrojtjes dhe përballë Gazzaniga u tregua i saktë për 1-1. Goditje që i dha zemër Liverpool që rriten ndjeshëm sulmet drejt portës së londinezëve. Përpjekje që u shpërblyen vetëm në minutën e 75-të, aty ku Salah u tregua i saktë nga 11 metra larg dhe shënoi golin e fitores.

Fitore e çmendur kjo, me Liverpool që dërgon sërish në 6 distancën me Manchester Cityn ndjekës, ndërsa Tottenham qëndron e 11-ta me 12 pikë. Kjo humbje mund të jetë fatale për të ardhmen e Maurizio Pochettino në pankinën e Tottenham, me argjentinasin që pritet t’i japë shumë shpejt lamtumirë aventurës disavjeçare në ishull.

