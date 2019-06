Video/ Protestat, Rama shoqërohet nga forcat speciale në fushatë

Ju sugjerojme

Pas Librazhdit dje dhe Patosit sot, edhe në Mallkastër, kryeministri Edi Rama është pritur me protesta nga qytetarët. Me pankarta në duar “Rama ik”, dhjetëra qytetarë kanë kërkuar largimin e kryeministrit Rama ndërsa, siç mund të shihet edhe nga fotot, të pranishëm kanë qenë dhe disa policë, për të shmangur çdo agravim të mundshëm të situatës.

Grumbullime ka pasur edhe pranë shesheve ku kreu i qeverisë ka mbajtur fjalën e tij duke sjellë edhe bllokim të qarkullimit të mjeteve në zonë. Përveç prezantimit të Qerim Ismailit, në fjalën e Ramës nuk kanë munguar etiketimet dhe deklaratat për Presidentin, kreun e PD-së dhe kryetaren e LSI.

Ai tha se qeveria ka mbështetje nga shumica parlamentare dhe se opozita nuk e ka hallin vetëm me zgjedhjet por edhe me negociatat. Sipas kryeministrit me daljen e Metës si shpëtimtar u zbulua dhe plani i opozitës.

“Nuk e kanë hallin me zgjedhjet, por edhe me negociatat. Me negociatat hapen dhe kapitujt e drejtësisë. Protestat e opozitës, me popull imagjinar. Me PS-në, në rrugën e pandalshme për një vend të denjë. Me daljen e Metës si shpëtimtar u zbulua plani i tyre. Argumentet e Metës, si të Monikës kur sheh filxhan. Nëse do shtynim zgjedhjet, do futeshim në rrugë pa krye”, deklaroi Rama.

Sa i përket protestuesve të opozitës të arrestuar, kreu i qeverisë tha se u përdorën si mish për top.

“Sot dhjetëra njerëz që janë pas hekurave janë përdorur si mish për top, nga ata që nuk flenë dot gjumë nga ankthi i drejtësisë që po vjen dhe duan t’i fusin ankthin njerëzve.

Nëse Ilirit i dridhet zemra për popullin, e ka të thjeshtëm boll t’i thotë Monikës qetësohu, shiko filxhan, lutu zotit siç e ke zakon përditë të shpëtojë Shqipërinë por pa britma dhe Lulin. Dhe kaq mbaron 97, nuk ka 97-të këtu, ka 4 njerëz që duan ta bëjnë Shqipërinë çorap.”- deklaroi Rama

