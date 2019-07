VIDEO/ Protestuesit e Unazës së Re godasin ambulancën

Ju sugjerojme

Një incident është shënuar sot gjatë protestës së banorëve të Unazës së Re. Ndryshe nga ditët e tjera protesta ishte e tensionuar pasi zona u rrezua me forca të shumta policie. Policia nuk ndërhyri gjatë protestës, por vetë prezenca e tyre irritoi banorët. Ata hodhën gurë e kapsolla në rrugë. Në një moment iu sulën edhe ambulancës, siç shihet në videon që ka siguruar Mapo.al. Është dashur ndërhyrja e ish-deputetit të PD-së, Klevis Balliu që ambulanca të lejohet të vazhdojë rrugën e saj.

Drejtoria e spitalit të Traumës tha se ambulanca ishte duke kaluar për të kryer një mision urgjence drejt Pezë Helmes, kur është goditur me mjete të forta. Ata bëjnë me dije se do të bëhet denoncimi në polici.

Lexo edhe: Banorët e Unazës kërkojnë mbrojtje nga Presidenti: Rama do viktima

Etiketa: ambulanca