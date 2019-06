Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama vijon fushatën e tij elektorale në Dibër, aty ku po prezantohej kandidatura e Dionis Ymerajt. Në fillim të fjalës së tij para të pranishmëve, një qytetar ka thirrur me të madhe parrullën e protestave të opozitës “Rama ik”.

Kjo thirrje ka krijuar çorjentim të madh tek Rama, i cili e ka humbur toruan dhe u desh pak sekonda të rifillonte fjalimin ndërsa i është përgjigjur qytetarit me ironi: “Po po do iki, do iki”.

Etiketa: Dibër