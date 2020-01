VIDEO/ Reali i falet super Casemiros, merr kryesimin e kampionatit

Real Madrid dhe Sevilla e mbyllën pa gola pjesën e parë në “Santiago Bernabeu”, teksa të dy ekipet i kanë nisur me një marsh më shumë 45 minutat e dyta. Vendasit kaluan të parët në avantazh në minutën e 57-të me anë të Casemiros.

Braziliani mori një asist me finte nga Luka Jovic dhe lëshoi një parabolë të bukur duke mposhtur portierin mik. Festa e ekipit të Zidane zgjati pak, pasi Sevilla arriti të barazojë rezultatin.

Holandezi De Jong realizoi në minutën e 64-t. Bomberi i ekipit andaluzian insistoi gjatë, luftoi për një top me mbrojtjen e Realit, lëvizi bukur dhe lëshoi një goditje të saktë drejt portës së “Los Blancos”. Vendasit nuk u demoralizuan dhe u rikthyen sërish në avantazh pas gjashtë minutash me po të njëjtin autor. Casemiro realizoi golin e dytë personal. Braziliani realizoi bukur me kokë pas krosimit të Lucas dhe në stadium shpërtheu festa.