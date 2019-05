Video/ Rekord Guinness, Tomislav Lubenjak shtyn makinën 24h rresht

Ju sugjerojme

Tomislav Lubenjak thyen rekordin botëror të Guinnessit. Ai shtyu një makinë tip ‘Smart’ me peshë 730 kg për 24 orë rresht duke përshkuar një distancë prej 100 km. Lubenjak u nis nga Zagrebi ditën e shtunë në orën 15.00. Sipas rregullave të Guinness, drejtuesit e makinës u zëvendësuan çdo katër orë kurse pushimet e Lubenjak zgjasnin vetëm 3 minuta për çdo një orë, kohë për të konsumuar tableta me kalori të lartë për t’i dhënë atij energjinë e nevojshme.



“Si një atlet profesionist e dija se do të përballesha me sfida fizike dhe psikologjike, por falë përgatitjes i’a dola. Rekordi im le të jetë një mesazh i fortë drejtuar të rinjve për të sfiduar kufijtë e tyre”– u shpreh Lubenjak pas garës.

