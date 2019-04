Video/ Serbët në Mal të Zi: Vrite shqiptarin

Ju sugjerojme

Skena të turpshme dhe jo të denja për kompeticionet sportive janë regjistruar në finalen e basketbollit mes Crena Zvezdës dhe Buduçnostit të Malit të Zi. Basketbollistët miq janë sulmuar dhe goditur me mjete të forta duke u detyruar të futen në dhomat e zhveshjes. Tension ka pasur që në momentin e parë që ata kanë hyrë në fushë. Madje tifozët e quajtur “Delije” kanë bërë edhe thirrje “Vrite shqiptarin”. Të frikësuar malazezët janë larguar dhe takimi nisi me një orë vonesë. Ndeshja u fitua nga vendasit me rezultatin 97-54. Serbët u shpallën kampionë dhe sezonin e ardhshëm do të luajnë në Euroligë.



Etiketa: basketball