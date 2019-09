Video/“S’është romantik”, Skerdi surprizon gruan në mes të emisionit

Ju sugjerojme

Gazetarja shqiptare Vesa Ago, ishte sot e ftuar në emisionin “Ftesë në pesë”, ku foli për jetën e saj si bashkëshortja e reperit Skerdi. Këngëtari dhe bashkëshortja e tij Vesa, shumë shpejt do të bëhen prindër për herë të parë.

Vesa tregoi në studio se sapo ka hyrë në muajin e gjashtë të shtatzënisë dhe deri tani çdo gjë ka shkuar shumë mirë.

Edhe pse e vlerësoi reperin me fjalët më të mira si një baba të ardhshëm, Vesa tregoi se kur bëhet fjalë për organizim surprizash, Skerdi nuk është natyrë shumë romantike. Por, pak minuta më vonë ai i vërtetoi plotësisht të kundërtën, ku u fut në studio me një buqetë të madhe me lule.

