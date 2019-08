VIDEO/ Sherr në McDonald’s, gruaja përplas burrin si të ishte leckë

Ngjarja ka ndodhur në SHBA, brenda një McDonald’s, ndërsa video është bërë virale në rrjet. Në sherr e sipër, një grua ka rrahur një burrë, duke e përplasur atë në tokë, sikur të ishte një kukull prej lecke.

Wide base, good natural leverage, powerful punch and willing to finish. I’d expect a few teams to reach out this week pic.twitter.com/Tcz1XLpY7s

— Geoff Schwartz (@geoffschwartz) August 27, 2019