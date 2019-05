VIDEO/ Sherri në tribunën VIP, i përfshirë djali i Presidentit Takaj

Ju sugjerojme

Sherr masiv në “Selman Stërmasi”, ku menjëherë pas golit të shënuar nga Tirana kundër Skëndërbeut, situata ka degjeneruar në dhunë. Edhe pse ndeshja mes Tiranës dhe Skënderbeut luhej pa tifozë, tensioni nuk mungoi në tribunën VIP.



Ishte djali i presidentit Takaj, Gerhard Takaj, njëkohësisht administrator i klubit Skënderbeu, që u kap me një nga tifozët e Tiranës të gjendur në tribunën VIP, dhe në një moment gjaknxehtësie, goditi me një send të vogël që kishte në dorë, tifozin në fjalë me të cilin ishte irrituar, siç duket në një video të publikuar nga “A2 CNN”.

Takaj kërkon që të shkojë akoma më shumë, drejt tifozit, por palët ndërhyrjnë për të ndarë dhe sheshuar gjithçka. Kujtojmë që e gjithë kjo situatë pas golit të Hasanit në minutën e 90-të.