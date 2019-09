Video/ Shqipëri-Francë mbyllet me golin e nderit të Cikalleshit

Franca ka fituar me rezultatin e thellë 4-1 ndaj Shqipërisë, duke marrë vendin e parë në grupin H, me 12 pikë, po aq sa Turqia, që fitoi 1-0 ndaj Andorrës. Ndeshja nisi me një skandal nga ana e organizatorëve, që vendosën himnin e Andorrës, në vend të himnit shqiptar dhe lojtarët kuqezi refuzuan të fillojnë lojën, pa u vënë himni i duhur. Gjithçka u rregullua pas 10 minutash dhe loja filloi.

Mjaftuan 8 minuta për të parë se Odise Roshi në rolin e mbrojtësit është një vendim i gabuar nga trajneri Edi Reja, sepse fieraku lë shumë hapësirë në krah dhe Coman përfiton dhe merr një pasim perfekt nga Varane, për të finalizuar një aksion perfekt të “Gjelave”.

What is this UEFA?¿🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

This is not our anthem🇦🇱

#albania #anthem #FRAALB pic.twitter.com/d01yQ20Ci1

— 6 TIMES (@kloppoynwa) September 7, 2019