VIDEO-SKANDAL/ Nxënësit mbajnë radhë për t’u rrahur

Ju sugjerojme

Një rast dhune i paprecedent ka ndodhur së fundmi në shkollën “Bopedi Bapedi” në Limpopo, province në afërsi të kryeqytetit të Afrikës së Jugut, Johanesburg.



Drejtori i shkollës i detyron nxënësit që të vijnë në radhë përpara tij dhe i rreh. Ai shihet në video teksa ushtron dhunë mbi nxënësit, të cilët ishin vendosur në rresht përpara tij.

“Drejtorit të shkollës i është dërguar një letër pezullimi paraprak nga detyra dhe është ngarkuar me sjellje të pahijshme për administrimin e ndëshkimit fizik me nxënësit. Pezullimi paraprak është që të mos afrohet me nxënësit pasi do të frikësohen nga prania e tij në ambientet e shkollës.”-thuhet në njoftimin e Departamentit të Edukimit në qytetin afrikano-jugor.

Etiketa: drejtori rreh nxenesit