Video/ Spektakël në Spanjë, Juventus “thyen” Atleticon

Ju sugjerojme

Reali i Madridit dhe PSG barazojnë 2-2 por kalojnë në raundin e 1/16-ave të UEFA Champions League. Karim Benzema i dha avantazhin e dyfishtë, ndërkohë që Mbappe dhe Sarabria zhvlerësuan gjithçka dha i dhanë një pikë francezëve.

Pas 5 xhirove të para, kampionët në fuqi të Ligue 1 numërojnë 12 pikë, ndjekur nga Reali i Madridit me 7 pikë. Në vendin e tretë pozicionohet Brugge me 3 dhe Galatasaray në të katërtin me 2 pikë.









Fitore spektakolare arriti Bayern Munich. Gjermanët shkatërruan me shifrat, 6-0 Crvena Zvezdën, falë edhe një pokeri nga ana e Robert Lewandowski. Polaku shënon 4 herë dhe ngjitet në kuotën e 10 golave pas 5 ndeshjeve.

Juventus mori matematikisht kreun e grupit D. Fitorja 1-0 ndaj Atletico Madrid, marrë falë golit të Paulo Dybala i dha 3 pikët që e ngjisin në vendin e parë me 13 pikë. Spanjollët mbeten në vendin e dytë me 7 pikë, ndjekur nga Bayer Leverkusen me 6 dhe Lokomotiv Moskë me 3 pikë.

Në takimet tjera: Tottenham Hotspur përmbysi 4-2 Olympiacos, Manchester City-Shakhtar Donetsk u mbyll 1-1, teksa Atalanta fitoi 2-0 përballë Dinamo Zagreb.

Etiketa: Atalanta