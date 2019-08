Video/ Supergoli i Hygor, Vllaznia mposht Laçin

Ju sugjerojme

Vllaznia është rikthyer me këmbën e mbarë në Superiore, pasi ka fituar me rezultatin 1-0 ndaj Laçit. Trajneri Mirsad Jonuz debuton si duhet me shkodranët që kanë arritur të fitojnë me një supergol të Hygor-it në mbyllje të pjesës së parë, ndërsa Laçi i pretendimeve të mëdha bie në Shkodër.

Pjesa e parë ishte e kujdesshme nga të dy krahët dhe skuadrat nuk rrezikuan shumë. Sherri dhe Stajila ishin thuajse spekatatorë. Atëherë kur u mendua se skuadrat do të shkonin me barazim në dhomat e zhveshjes ishte braziliani Hygor që dërgoi topin në rrjetë me një goditje nga distanca. Ai gjuajti fort me të djathtën dhe la të shtangur portierin kundërshtar. Vllaznia e mbylli në fitore pjesën e parë.

Pjesa e dytë ishte një pasqyrë tjetër me Laçin që ishte më kërkues. Kurbinasit u zhvendosën në gjysmëfushën e kuqebluve, ndërsa vendasit u mbyllën mbrapa. Laçi nuk pati shumë raste të rrezikshme, por në dy momente ku u shfaq rrezikshëm ishte portieri Sherri që reagoi mirë.

Deri në fund nuk u shënuar asnjë gol tjetër dhe Vllaznia merr 3 pikët e para me rikthimin në elitën e futbollit shqiptar!

Goli i Hygor on Vidnews.

Etiketa: fitore