VIDEO/ Torino “vishet” bardhezi, vendos mbrojtësi debutues

Derbi i Torinos është fituar nga Juventusi. Bardhezive i mjaftoi një gol i Matthijs de Ligt për të “thyer” me shifrat 1-0 rivalin e qytetit, Torinon. Mbrojtësi holandez u bë protagonist kryesor i kësaj fitoreje, duke shënuar golin në derbin e parë të Torinos.

Pas një rrëmuje në zonë, De Ligt u gjend i pambulur në qendër të zonës dhe me një të djathtë të fortë tundi rrjetën. Kaq mjaftoi dhe Juventusi merr kreun e Seria A me 29 pikë, duke lënë pas në këtë mënyrë Interin me një pikë më pak. Pas 11 javësh kampionat, Torino gjendet në vendin e 13-të me 11 pikë.









