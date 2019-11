VIDEO/ VAR ndal Hazard dhe Realin e Madridit

Ju sugjerojme

Reali i Madridit ka gabuar në momentin më deciziv, duke shpërdoruar mundësinë e artë për të marrë e vetme kreun e La Liga.

Të besuarit e Zinedine Zidane kaluan në avantazh me anë të Eden Hazard, por VAR anuloi gjithçka, për të vendosur një barazim me shifrat 0-0 ndaj Real Betis.









Pikë që i jep kreun me pikë të barabarta me Barcelonën, e cila kryeson pas golavarazhit më të mirë me 22 pikë. Ndërkaq, Betis numëron 13 pikë pas 11 javësh kampionat.

