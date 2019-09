Video virale/ Tifozi i vogël përlotet kur Murphy i dhuron fanellën

Të jesh tifoz do të thotë të emocionohesh, hidhërohesh, mos të të zërë gjumi, të kesh ankth, por sidomos të takosh idhullin tënd ose lojtarin e preferuar dhe të të rrahë zemra fort! Ashtu si në këtë video këtij tifozi të vogël, të cilit i mjaftoi një gjest i futbollistit të Cardiff në Premier League, Josh Murphy, i cili pasi po dilte nga fusha, në ndeshejn e fundit të luajtur, i dorëzoi fanellën…

Oh, this has just made my week. ♥️ #cardiffcity pic.twitter.com/ahyM6rW9Fj

— Chris Wise (@chriswisey) August 30, 2019