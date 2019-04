Video/ Vuan nga skolioza, historia e dhimbshme e 19-vjeçarit

Ju sugjerojme

Në emisionin “Shqiptarët për shqiptarët” sot u transmetua historia e dhimbshme e Alkidit, 19 vjeç. Alkidi vuan nga skolioza që prej 11 vitesh. A i banon në zonën e Laprakës në Tiranë.

Kur ishte vetëm 15 vjeç nuk mundi më të ecë, u gozhdua pas një karrigeje me rrota. Sëmundja i ka avancuar me kalimin e viteve. I janë dëmtuar nervat e këmbëve prej sëmundjes. Alkidi ka probleme shëndetësore edhe me zemrën. Flet ngadalë. Mjekët i thanë se kishte shance të ngrihej në këmbë, por operacioni kushton 22.000 euro.

Edhe pse është 19 vjeç , ka mbaruar klasën e 9-të më shumë vështirësi për shkak të sëmundjes. Alkidi i paralizuar nuk ka shumë miq, shok ka maçokun por edhe Falvion, i cili e viziton herë pas here në banesë. Babai ka tentuar të shesë edhe shtëpinë, por e pamundur pasi jeton në një godinë me vëllezërit dhe nuk e blen njeri.

Flamuri është babai i Alkidit, 19 vjeçarit të paralizuar. Gjendja e familjes nga ana ekonomike nuk është e mirë. Vetë Flamuri është i papunë.

“Jam marrë vetëm me ndërtim gjithë jetën. Në shtëpi çdo gjë e kam ndërtuar vete. Punë mezi gjej. Vetë jam sëmurë, vuaj nga hernia, isha 6 muaj shtrirë, nuk lëvizja dot. Rrogën që marr e lë të gjithë në spital. Sot është kulmi, pasi djali është përkeqësuar shumë. Unë dy duar kam. Dua ta shikoj djalin siç ka qenë. Edhe me paterica ta shikoja. Nuk ja fal dot vetes që nuk kam mundësi financiare. Dua ta shes shtëpinë por unë jam bashkë me vëllezërit” shprehet i ati, Flamuri.

