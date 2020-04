VIDEOLAJM/ Ja si do bëhet dezinfektimi në zonat ku ka shumë njerëz në Tiranë

Ju sugjerojme



Nga nesër në Tiranë do të aplikohet një sistem të ri i dezinfektimi për qytetarët në hyrje-daljet në vendet me fluks. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka publikuar në twitter sistemin e kabinave dezinfektuese që do vendoset në tregun e Kombinatit apo institucione të ndryshme.





VIDEO 📺



Nga neser do pilotojme sistemin e kabinave dezinfektuese per hyrje-daljet ne vendet me fluks perdorimi – si tregu i Kombinatit apo institucione te ndryshme. 👎🦠 Por kjo nuk e zevendeson higjenen personale – ndaj laj duart dhe mbaj distancen edhe ku eshte kabina 🙏🏻🧼 pic.twitter.com/dN6GOn0Yw1 — Erion Veliaj 🚴‍♂️🌳⚽️🇦🇱 (@erionveliaj) April 5, 2020

