Vijon Sako: Ne po i çojmë në hotele ku nuk do shkonin dot

Pas deklaratës së parë, ku kryebashkiakja e Durrësit shprehet se duhet të jemi të kenaqur me 50 viktima, ajo e ka shtuar edhe me shumë dozën e qendrimeve të çuditshme. Në fakt, duket sikur tregon të vërtetën se si e mendojnë autoritetet çështjen e strehimit për ata që ngelën pa banesa nga tërmeti i 26 nëntorit.

Sako thotë me një lloj mburrje, që po i dërgojnë të prekurit në hotele me 5 yje, ku ata nuk do të mund të shkonin me pushime. Duke i klasifikuar kështu në qytetarë që nuk mund të pretendojnë të tilla standarde. Madje, ajo përdor edhe shprehje ironike, kur shprehet; zotërinjtë, në kushte normale nuk do shkonin me pushime.









Mjerane e trumaksurbanorët po kërkojnë streh të fusin kokëndhe të ushqejn fëmijët e tyre,nuk po kërkojnë shërbim me yje as komoditetin e zogëzave të rilindjes.Ju meritoni #mallkimin e Zotit Opublikowany przez Vendima Demaja Sobota, 30 listopada 2019

