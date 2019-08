Viktima e atentatit në Kinostudio, ish-polic (EMRI)

Ju sugjerojme

Detaje të reja zbulohen për atentatin që ndodhi sonte vonë në darkë, në Kinostudio. Media ka mësuar se viktima është një ish-polic, me identitetin Santiago Malko 26 vjeç.

Viktima besohet se është qëlluar teksa lëvizte me makinën e tij BMW X5, me targa AA153OO. Nga pamjet e vendit të ngjarjes kuptohet se Malko është qëlluar teksa ishte në ecje e sipër me makinë, e cila ka devijuar prej plumbave.

Media raporton se ish-polici ka patur një konflikt në vitin 2016 në po atë zonë ku u vra, me dy vëllezër, për shkak të basteve sportive.

Priten ndërkohë hetimet e para për të mësuar motivin dhe autorët. Trupi i viktimës ka qendruar gjatë në makinë dhe rruga e Kinostudios ka qenë e bllokuar për shumë kohë, për shkak të masave të policisë.

Njoftim paraprak

Sonte rreth ores 22:20 minuta, ne rrugen “Xhanfize Keko”, persona ende te paidentifikuar kane qelluar me arme zjarri drejt nje automjeti ne levizje tip “BMW”. Per pasoje ka humbur jeten nje i ri, 26-vjeçari S.M.

Autoret dyshohet se jane larguar ne drejtim te fshatit Ferraj, ku dhe kane djegur mjetin e tyre, tip “Mercedes Benz”.

Sherbime te shumta policore kane ngritur disa pika kontrolli ne kryeqytet dhe jane vene ne ndjekje te autoreve.

Nderkohe ekspertet e kriminalistikes po mbledhin prova ne vendngjarje, qe do te ndihmojne hetimin.

Policia ka nisur te shoqeroje persona qe mund te kene dijeni per rrethanat e krimit.

Specialiste nga Sektori per Krimet e Renda ne Drejtorine Vendore te Policise Tirane jane angazhuar si pjese e grupit te posaçem hetimor per zbardhjen e ngjarjes dhe venien para pergjegjesise ligjore te autoreve.

Policia e Shtetit fton kedo qe ka dijeni per rrethanat e krimit te telefonoje falas ne numrin 112!

