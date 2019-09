Vildane Zeneli dhe Tayna bashkë me pushime në SHBA, duken yll (FOTO)

Ju sugjerojme

Pas një sezoni të suksesshëm në tregun e muzikës, Tayna ka vendosur të nisë pushimet verore me një nga modelet më të njohura shqiptare, Vildane Zeneli. Vajzat kanë zgjedhur si destinacionin e tyre një nga vendet më të njohura dhe më luksoze në Amerikë, “The Hamptons”.



Ky është vendi më i frekuentuar nga VIP-at më në zë dhe duket se edhe Tayna me Vildanen po e shijojnë atë në maksimum. Ka qenë modelja shqiptare ajo që ka publikuar më së shumti momente ku shfaqet me Tayna-n në makinë, apo kur ndodhen në pishinë, si dhe video gjatë xhiros me jaht.



