Vishuni mirë, temperaturat sot deri në -10 gradë

Moti për ditën e sotme do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të dukshme të cilat do të sjellin reshje dëbore në veri dhe verilindje. Pasditja dhe orët në vijim do të sjellin shtim të kthjellimeve në territor.

Temperaturat e ajrit do të ulen me 4-5 gradë celsius në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga -10 grade celsius deri në 10 gradë celsius.









Për shkak të masave ajrore të thata dhe me origjinë veriore në qarkullim kryefjala e motit për këtë javë do të jenë ditët me diell. Përjashtim të lehtë do të bëjnë vranësirat kalimtare për ditën e Hënë në zonat malore të verilindje dhe juglindjes deri në orët e mesditës.

Më pas vranësirat e pakta kalimtare do të ketë ditën e Enjte kryesisht përgjatë orëve të mesditës dhe ato të pasdites.

Për tu theksuar është se temperaturat në orët e mëngjesit do të jenë në vlera negative në pjesën më të madhe të vendit duke krijuar ngrica të forta kryesisht përgjatë relieveve malore. Me pikun më të lartë ditën e Martë dhe të Mërkurë temperaturat minimale pritet të arrijnë nga -10ºC në zonat malore deri në -1ºC në zonat bregdetare.

Gjithashtu për tu theksuar është se dhe ditën e Hënë dhe atë të Martë do të ketë erë intensive (stuhi ere) me drejtim nga kuadrati i veriut dhe shpejtësi që do të arrijë deri në 20-30m/s. Intensiteti i erës do të bjerë nga dita e Mërkurë duke fryrë e qetë.