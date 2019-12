Viti i ri vjen me dimër të ftohtë, por me diell

Ju sugjerojme

Në ditët e fundit të vitit 2019, shqiptarët do t’i shoqërojë moti me diell por me temperature të ulëta. Sipas meteorologëve temperaturat do zbresin nga kjo e shtunë duke kulmuar në ditën e ndërrimit të viteve, ku në veri dhe juglindje do të ketë reshje dëbore.

Hakil Osmani: Temperaturat do të jenë të ulëta në mëngjes ku në zonat malore të shënohen vlerat -5,-6 ndërsa vlerat maksimale pritet të shënohen përgjatë shtrirjes perëndimore me 10-11 gradë. Këto do të jenë reshje në formë dëbore, por në sasi të pakta.









Madje dhe në ditët e para të vitit 2020 do të përjetojmë temperatura të ulëta, por sërish me diell.

Hakil Osmani: Pritet të kemi një rritje të lehtë të vlerave termike, ndërsa si i përket kushteve atmosferike, jemi në kushte të qëndrueshme.

Temperaturat e ulëta rikthejnë rrezikun për shfaqjen e virozave, ndaj mos neglizhoni këshillat e mjekëve për një veshje që përballon temperaturat.

