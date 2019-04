Vizat/ Pse po ndëshkohet Shqipëria? Flet Lulzim Basha

Ju sugjerojme

Lideri demokrat, Lulzim Basha deklaroi se Holanda nuk po ndëshkon shqiptarët, por qeverinë e Shqipërisë.

Duke folur në emisionin “Tempora” ai tha se parlamenti holandez votoi për rikthimin e vizave, pas një sërë raportesh për rritjen e kriminalitetit dhe trafikun e kokainës nga shqiptarët në Holandë.

“Ky vendim shpreh mosbesim ndaj qeverisë aktuale. Për më shumë se 3 vite autoritetet holandeze kanë deklaruar ka shtim të rrjeteve kriminale me bazë Shqipërinë. Bandat janë bërë të fuqishme dhe paraqesin rrezik të madh të pastrimit të parave. Trafikantët që shesin drogë në Holandë kur vijnë këtu nuk ndëshkohen, por bëhen biznesmes dhe kryetar bashkie”, tha Basha.

Më tej ai përmendi “Ballën që ka udhëtuar me trafikantin Edmond Bego, Avdylajt, Vangjush Dakon për blerjen e votave”.

Pjesë nga intervista

Sonila Meço: Vendimi i Holandës me gjasë nuk do të ndodhë, pasi do i propozohet BE-së…?

Basha: Me gjasë deri atëherë do të kemi një maxhorancë të re shqiptare që me gjasë do të jetë e njëjta maxhorancë dhe e njëjta parti që hoqi vizat.

Së dyti, shumëkush, në veçanti avokatët e pakët, gjithmonë e më të pakët të kësaj qeveri thonë: po krim ka pasur gjithmonë, drogë ka pasur gjithmonë. Po ja pra, sot jemi në 2019-ën, nëntë vjet përpara në 2010-ën kishte një qeveri që I hoqi vizat për shqiptarët. Dhe po të shohësh raportet e BE dhe të DASH, për pastrimin e parave dhe trafikun e drogës do të shohësh se Shqipëria jo vetëm që nuk nxihet, por lavdërohet për luftën kundër krimit. Ishin përpjekjet kundër në luftën kundër krimit të organizuar që hoqën vizat për shqiptarët.

Natyrisht edhe 150 detyra të tjera: pasaportat biometrike, integrimi I kontrollit të kufijve etj. Morën fund trafiqet e paligjëshme, humbja e jetëve në det me skafe. Të gjitha këto morën fund sepse u luftua krimi. Ja pra ku është lidhja, se thonë se pse flsini vetëm për krimin. Ja pra çfarë solli krimi! Ky është hapi I parë për ti rikthyer vizat shqiptarëve. Është hera e parë në botë, është e paprecedentë që një vend që ka votuar të ja heqë vizat, tani voton të jua rikthejë vizat. Nuk ka ndodhur në botë diçka e tillë. Ky është tregues I qartë I shembjes totale dhe kapjes totale të shtetit.

E treta! Çfarë prisni ju, që një shtet që parlamenti I tij kërkon kthimin e vizave do të votojë për hapjen e negociatave?! Absolutisht jo. As Holanda, as Gjermania, as shtetet e tjera. Njësoj sa ç’ kanë votuar këto vite të sundimit të Edi Ramës, aq do të votojnë për hapjen e negociatave.

loading...

Etiketa: Basha