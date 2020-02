Vizita e ftohtë/ Kurti vjen e ikën nga Tirana, tensioni me Prishtinën mbetet

Ju sugjerojme



Në takimin e dy kryeministrave kanë dalë dhe një herë në pah ndasitë mes Tiranës dhe Prishtinës, sidomos kur flitet për minishengenin ballkanik, një iniciativë e presidentit serb Vuçiç. Kjo ndasi u vu re më herët në konferencën për shtyp mes Ramës dhe Kurtit, dhe u thellua akoma më tej kur Kurti anuloi vizitën e parashikuar me Erion Veliajn, i cili kishte bërë gati dhe “Çelësin e Tiranës” për të.

Albin Kurti, vizitën e parë si kryeministër zgjodhi ta zhvillonte në Tiranë. Për vetë momentin që po kalon Ballkani, por duke pasur parasysh dhe marrëdhëniet e tendosura mes Kryeministrit Rama, dhe ish-Kryeministrit Haradinaj, kjo vizitë pritej me një interes të veçantë. Me gjithë përpjekjet e kryeministrit për ta pritur Kurtin me të gjitha nderimet, sërish ajo nuk mundi të fshehë dot tensionin mes dy krerëve të qeverive. Dhe shkak për këtë është bërë pikërisht minishengeni Ballkanik, një marrëveshje të cilën Kosova e ka kundërshtuar fort. Kjo ndasi u vu re më herët në konferencën për shtyp mes Ramës dhe Kurtit, dhe u thellua akoma më tej pas anulimit që Kurti i bëri vizitës së parashikuar me kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili kishte bërë gati dhe “Çelësin e Tiranës” për kryeministrin e ri të Kosovës. Kurti e justifikoi anulimin e vizitës me agjendën e tij, pasi në Prishtinë priste të vinte ministri i Jashtëm i Italisë Luigi di Maio. Por menjëherë pas kësaj, vetë Erion Veliaj u shfaq nervoz në një deklaratë për media, kur tha në një prononcim se “Unë nuk e di pse ai nuk ka ardhur, sepse në bazë të agjendës, ai në këtë kohë do të vinte tek unë, mirëpo ai e ka devijuar agjendën, kështu që unë nuk kam kohë ta pres, sepse kam angazhime të tjera dhe jemi duke u angazhuar në agjendën tonë për shënimin e 100-vjetorit të Tiranës”, tha Veliaj.









Debati

Nuk janë mbushur as tre muaj kur Edi Rama do e quante Albin Kurtin “patriot me pizhama” pasi ky i fundit do të dilte kundër minishengenit ballkanik, të iniciuar nga kryeministri i Serbisë Aleksandër Vuçiç, dhe i përkrahur fort nga Kryeministri Rama. Edhe dje në konferencën për shtyp, u duk qartë se Kurti është kundër kësaj ideje, kur tha se më i interesuar është për “makroshengenin shqiptar”. “Ky është takimi i parë, ka edhe shumë tema që do i trajtojmë në të ardhmen, kjo ishte një temë që e trajtuam, por shkurtimisht. Takimi sot ishte më parë për makroshengenin shqiptar, se për minishengenin Ballkanik.” – u shpreh Kurti. Deklarata e tij, është përcjellë jo pa nervozizëm nga kryeministri Rama. Ai u shpreh se s’mund të ketë makroshengen shqiptar, pa vënë në jetë më parë minishengenin ballkanik “Unë besoj s’ka makroshegenin shqiptar pa minishengen Ballkanik, edhe pse këtë ‘mini’ nuk e di kush ia vuri por, unë edhe për shkak të gjatësisë s’jam i prirur për gjëra mini. Besoj që makroshegeni shqiptar është i lidhur ngushtësisht me atë rajonal. Sot është vetëm në dorën tonë, dhe dua ta them me plot gojën se këtë rezistencë unë e kam thyer. Askush as Serbia dhe as vendet e tjera nuk na thonë dot se po bëjmë Shqipërinë e madhe, nëse heqim kufirin. Ndaj e kam diskutuar me kryeministrin të fillojmë nga puna me të gjitha agjencitë që garantojnë aspektet e sigurisë, sipas modelit të Shengenit dhe me të gjitha agjencitë e tjera që duhet të lirojnë tregtinë nga barrierat e panumërta” deklaroi Rama.

Minishengeni

Minishengeni Ballkanik është kundërshtuar fort nga opinioni publik në Kosovë, por në unison dhe nga vetë politika e Kosovës. Marrëveshja që përfshin Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e zi, parashikon lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve mes vendeve. Kosova ka ndenjur jashtë kësaj marrëveshjeje. Në fakt nga ana e qeverisë shqiptare ende nuk është sqaruar ekzaktësisht se çfarë fiton Shqipëria nga kjo marrëveshje, ndërsa ekspertët ndajnë mendimin se nga një marrëveshje e tillë i fituari më i madh do të ishte Serbia, dhe më e humbura Kosova roli i së cilës pas zbatimin të minishengenit mbetet periferik. Sipas tyre një marrëveshje e tillë do të ishte e udhës të bëhej nëse Serbia do e kishte njohur Kosovën më parë.

Basha takohet me Albin Kurtin: Prioritet, bashkëpunimi me Kosovën

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kreun e opozitës Lulzim Basha. Pas takimit në selinë blu, Basha dhe Kurti patën dhe një prononcim për mediat. “Në të dy anët e kufirit, ku vendet dhe qeveri do të bashkëpunojnë në mënyrë që Kosova dhe qeveria të jenë në nivel të detyrës, jo vetëm zyrtare, por edhe historike, për qytetarët tanë të cilët siç e dimë janë jo vetëm në varfërinë më të madhe, por edhe në papunësinë më të madhe jo vetëm në rajonin tonë. Pra, është obligimi ynë si politikanë kudo që jemi, tërë kohën, të jemi në shërbim të qytetarëve, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë për të ngritur dinjitetin e mirëqenien e tyre”, – tha Albin Kurti. Basha tha se bashkëpunimi me Kosovën është prioritet për Partinë Demokratike. “Dua ta falënderoj Kryeministrin e Kosovës për vizitën në selinë e PD-së. E sigurova se për PD-në dhe Opozitën e Bashkuar prioritetet e bashkëpunimit me Republikën e Kosovës janë të qarta dhe ne do të bëjmë gjithçka për të ndihmuar në tregtinë e lirë, në integrimin ekonomik të Shqipërisë dhe të Kosovës, për t’i dhënë shanse për punësim, qytetarëve tanë dhe në veçanti rinisë, për të ndaluar shpopullimin që është produkt i drejtpërdrejtë i korrupsionit dhe i kapjes së shtetit nga krimi i organizuar, sikundër për angazhimin tonë, sot dhe nesër, për të vazhduar fuqimisht mbështetjen nga Republika e Shqipërisë për Republikën e Kosovës, për njohjet ndërkombëtare dhe anëtarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtarë sikundër dhe për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Kryeministri Kurti, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës, mund të mbështeten siç janë mbështetur deri më sot, plotësisht te PD–ja , tek Opozita e Bashkuar për t’i dhënë çdo ndihmë dhe për të marrë çdo vendim që do të mbështesë objektivat e tyre, sot në opozitë dhe nesër kur qytetarët e Shqipërisë të na besojnë qeverisjen e vendit me votën e lirë dhe të ndershme”, – tha Basha

Meta pret Kurtin: Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës janë të shkëlqyera

Presidenti i Republikës Ilir Meta priti sot në një takim Kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti. Pasi e uroi për marrjen e detyrës së lartë të Kryeministrit dhe për sa më shumë suksese në të mirë të Kosovës, të popullit të saj dhe të ardhmes sonë europiane, Presidenti Meta i tha Kryeministrit Kurti se: “Qeveria e tij i ka të gjitha mundësitë të jetë një shembull pozitiv i mirëqeverisjes në rajonin tonë”. Kreu i Shtetit vlerësoi se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës janë të shkëlqyera e vëllazërore. “Bashkëpunimi midis dy vendeve konsiderohet strategjik, stabilizues për rajonin dhe orientues për perspektivën euroatlantike. Duhet të konkretizojmë Partneritetin Strategjik me Kosovën, duke e bërë atë një model dhe inkurajim për bashkëpunimin rajonal”, – tha Presidenti Meta. Kreu i Shtetit dhe Kryeministri Kurti diskutuan rreth intensifikimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, proceseve integruese të të dy vendeve në BE, si dhe zhvillimeve në rajon. Presidenti Meta tha se Shqipëria mbështet dialogun Kosovë-Serbi, për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. “Në këtë kuadër janë të mirëpritura dhe përpjekjet e SHBA-ve dhe BE-së, për rifillimin e dialogut mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë”. “Është e rëndësishme që të gjitha forcat politike të Kosovës të jenë të bashkuara rreth një platforme gjithëpërfshirëse në këtë proces”, tha Meta. Presidenti Meta shprehu besimin e plotë se institucionet e Kosovës do të vijojnë të përfaqësojnë interesin më të mirë të Kosovës në dialogun me Serbinë. Meta inkurajoi gjithashtu bashkëpunimin e ngushtë me partnerët strategjikë, SHBA, Gjermaninë, Britaninë e Madhe dhe partnerët e tjerë, që kanë patur një rol vendimtar në pavarësinë e Kosovës.

