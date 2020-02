Vizita e parë si kryeministër – Albin Kurti vjen nesër në Tiranë

Ju sugjerojme

Albin Kurti nesër pritet të bëjë vizitën e tij të parë si kryeministër i Kosovës në Tiranë. Kurti pritet të takojë homologun e tij shqiptar, Edi Rama, presidentin Ilir Meta, kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi, shefin e opozitës Lulzim Basha, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

Kurti dhe më herët në një interviste për Zërin e Amerikës kishte thënë se vizita e tij e parë zyrtare do të jetë në Shqipëri.









“Unë synoj që javën e ardhshme të vizitoj Tiranën dhe të zhvilloj takime me liderët institucional atje, me kryeministrin Rama, me presidentin Meta, me kryeparlamentarin Ruçi, me kryetarin e opozitës Basha dhe në këtë mënyrë t’i diskutojmë së bashku këto çështje. Unë nuk jam kundër iniciativave për bashkëpunim rajonal, mirëpo aty duhet të jetë parimi i reciprocitetit dhe përderisa Republika e Shqipërisë i njeh më mirë fqinjët tanë jugor dhe perëndimor, është Republika e Kosovës ajo që i njeh më mirë fqinjët tanë lindor dhe veriorë dhe në këtë aspekt ne mund të jemi komplementar”, tha Kurti në intervistë për Zërin e Amerikës.

Etiketa: Albin Kurti