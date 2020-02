Vizita në Rusi, ja kush e pret në takim Edi Ramën

Ju sugjerojme



Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në kuadër të detyrës së tij si kryetar i OSBE-së, do të ketë një takim me rëndësi gjatë vizitës në Moskë me Ministrin e Jashtëm të Rusisë Sergey Lavrov.

Agjencia ruse e lajmeve (TASS), informoi se tashmë agjenda është përcaktuar dhe se më 26 shkurt në kryeqytetin rus, kreu i shteti shqiptar do të zhvillojë një takim me një nga figurat më të rëndësishme të Rusisë, aktor kryesor në politikën e jashtme.









Lavrov konsiderohet si një nga njerëzit më të besuar të presidentit Vladimir Putin dhe një nga figurat që dallohet për qëndrimin e tij kundër pavarësisë së Kosovës.

Megjithatë, këtë vizitë Rama do ta kryejë si kryetar i OSBE-së, ndërsa në fokus të bisedimeve do të jetë kriza Rusi-Ukrainë. Në fjalimin e tij përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE-së, Rama e listoi Ukrainën si një prej prioriteteve të presidencës shqiptare të OSBE.

Kryeministri i fundit shqiptar që zhvilloi një vizitë zyrtare në Moskë duke u takuar me kryeministrin e kohës Viktor Çernomerdin, ishte Aleksandër Meksi, rreth një çerek shekulli më parë.

Marrëdhëniet Shqipëri-Rusi aktualisht nuk janë shumë të mira dhe së fundmi ka pasur edhe akuza nga deputetë të shumicës për rrezikun e ndërhyrjes së Rusisë në politikën shqiptare. Akuza të tilla janë hedhur poshtë nga ambasada ruse në Tiranë.

Etiketa: Edi Rama