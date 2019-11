Vlorë/ Makina përplas biçikletën, plagoset rëndë vajza e re (Video)

Ju sugjerojme

Një vajzë e re është plagosur rëndë si pasojë e një aksidenti rrugor në rrugën Transballkanike, Vlorë. Një makinë tip “Mercedes Benz” me targë VL 4450 C ka goditur një biçikletë që drejtohej pikërisht nga vajza, identiteti i së cilës nuk bëhet me dije.

Për pasojë, kjo e fundit është plagosur dhe është dërguar menjëherë në spitalin Rajonal të Vlorës. Sipas “Ballkan Web”, vajza është transportuar me një ambulancë të shërbimeve funerale, pasi ajo e urgjencës është vonuar.









Ndërkohë policia ka shkuar në vendngjarje, ku po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe shkaqet e aksidentit.

