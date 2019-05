Vlorë/Përplasja me armë, i plagosuri: Më kaloi një plumb afër veshit

Ju sugjerojme

Nga përplasja me armë zjarri që ndodhi ditën e sotme në qytetin e Vlorës në zonën e Lungomares pranë kompleksit Oslo, mbeti i plagosur një klient në lokalin ku është qëlluar me armë zjarri kallashnikov. I dëmtuari nuk kishte lidhje me ngjarjen, pasi objektiv ka qenë dikush tjetër. I plagosuri është Dajko Cenodemaj i cili ka thënë për mediat:

“Unë po pija kafe në lokal, isha me tre shokë. Dëgjova të shtëna dhe pashë që qëllohej me armë nga 2 fouristrada. Pala tjetër që qëllonte ishte në këmbë. Në fillim mendova se ishin fishekzjarre. U futa menjëherë brenda dhe pashë që po më rridhte gjak nga këmba. Ndjeva që kisha marrë një plumb në këmbë. Më pas ndjeva që një tjetër plumb më kaloi afër veshit. Në spital më dërgoi një shok. Atje më hoqën plumbin nga këmba dhe u largova, tani jam mirë”.

