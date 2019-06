Vlorë/ Vritet me armë zjarri kreu i Njësisë Administrative Kotë

Ju sugjerojme

Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur në Kotë të Vlorës. Mësohet se banorët e zonës janë konfliktuar me punonjësit e rrugës dhe për të qetësuar situatën ka ndërhyrë kreu i Njësisë Administrative Kotë të Vlorës. Nga të dhënat e para, mësohet se plagosja ka ndodhur në fshatin Mavrovë. Gjoka, së bashku me vëllanë e tij janë konfliktuar me disa persona, ku njëri prej tyre ka qëlluar me armë.

Argjil Gjoka, kreu i Njësisë Administrative Kotë të Vlorës, është qëlluar me plumb në gjoks dhe ka humbur jetën në spital. Puntorët ishin duke rregulluar rrugën, kur janë konfliktuar me banorët e fshatit.

Autori ende nuk është arrestuar nga policia. Gazeta Mapo mëson se personi që qëlloi me armë është identifikuar, por nuk dihet se ku fshihet.

