Vlorë/Qytetarët njoftojnë policinë, 35-vjeçari kapet me armë në brez

Një 35-vjeçar ka rënë në pranga në qytetiun e Vlorës, pasi lëvizte me armë zjarri pa leje nëpër qytet. I arrestuari është A. Xh., 35 vjeç, banues në Fier. Kanë qenë qytetarët ata të cilët kanë njoftuar policinë. Arrestimi i 35-vjeçarit është bërë në bulevardin “Ismail Qemali”, Vlorë. Gjatë kontrolli fizik atij iu sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë dhe 4 fishekë.

Njoftimi i Policisë

Vlorë

Finalizohet operacioni i koduar “Blic”

Qarkullonte me armë zjarri nëpër qytet, vihet në pranga 35-vjeçari.

Në vijim të punës intensive për kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri pa leje, strukturat e Policisë së Vlorës në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative se një shtetas qarkullonte me armë zjarri nëpër qytet, menjëherë organizuan punën në grup dhe finalizuan me sukses operacionin e koduar “Blic”.

Si rezultat i këtij operacioni, falë bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët, u bë kapja e menjëhershme e tij në bulevardin “Ismail Qemali”, Vlorë.

Gjatë kontrolli fizik 35-vjeçarit i sekuestrohet në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë dhe 4 fishekë.

Në vijim të veprimeve procedurale, Seksioni për Hetimin e Krimit arrestoi në flagrancë, për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”, shtetasin A. Xh., 35 vjeç, banues në Fier.

Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.