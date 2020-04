Ju sugjerojme



Të shtëna me armë zjarri kanë ndodhur mesditën e sotme në zonën e Orikumit në Vlorë. Burime bëjnë me dije se dy persona janë konfiktuar me sende të forta dhe për pasojë sherri ka degjeneruar në përdorimin e armëve të zjarrit.





Ndërkohë policia është vënë në ndjekje të autorit, ndërsa sipas burimeve në vendngjarje janë gjetur dy gëzhoja. Të shtënat kanë ndodhur rreth orës 11:20, ndërsa një person ka mbetur i lënduar nga mjetet e forta.









Etiketa: 1 i plagosur