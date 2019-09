Vogëlushi shqiptar me SD, në ekranin gjigant të “Times Square”

Ju sugjerojme

Një vogëlush shqiptar me sindromën Down është shfaqur në ekranin e madh të “Times Square”, në New York.

Ben Godeni u përzgjodh nga Shoqata Ndërkombëtare e Sindromës Down në mesin e 100 fotove më të mira. Ishte pikërisht edukatorja Fjolla Rraci, e cila jeton prej vitesh në Amerikë, që i dërgoi fotografitë e tij në konkurs.

“O Ben Godeni, New York-u kurrë s’është duk’ ma bukur se sot! T’du fort o Ben, fort!”-ka shkruar Rraci e emocionuar në rrjetin social “Facebook”, krahas fotove të publikuara të të voglit.

