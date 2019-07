Vokshi: Rama po grabit Kopshtin Botanik, do ndërtohen kulla

Ju sugjerojme

Ish-deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se “po tenton t’u grabisë studentëve kopshtin botanik”. Në një deklaratë për mediat, Vokshi tha se Rama synon të ndërtojë kulla të tjera në tokën e Kopshtit Botanik, për të bërë, sipas saj, pastrim parash.

“Edi Rama vendosi t’u grabisë studentëve Kopshtin Botanik për ta betonizuar me kulla të tjera ku pastrohen paratë e krimit dhe të drogës. Grabitja e Kopshtit Botanik dhe pronave të Universitetit ishte arsyeja pse Edi Rama tentoi shkarkimin e rektorit Mynyr Koni dhe përfshiu Shullazin për ta eliminuar atë nga gara. Qeveria shkeli autonominë lokale me kalimin e pronës nga Fakulteti tek Bashkia. Kërkojmë anullimin e vendimit. Të mos lejojmë tjetërsimin e Kopshtit Botanik”, u shpreh ish-deputetja e PD.

Vendimi i qeverisë kundërshtohet nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Kopshti Botanik prej 15 ha me 2 mijë specie bimësh, është unikal në Shqipëri dhe i shërben kërkimit shkencor.

Deklaratat e plota

Albana Vokshi: Jam këtu me një grup të rinjsh dhe me studentë të Shkencave të natyrës, para Kopshtin Botanik, për shkak të një vendimi të fundit të Këshillit të Ministrave, me anë të të cilit Edi Rama vendosi që Kopshtin Botanik t’ia heqë nga administrimi Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe ta kalojë atë nën administrimin e Erion Veliajt.

Nën pretekstin e modernizimit Edi Rama ka vendosur që edhe një hapësirë kaq të rëndishme, unikale, përsa i përket arsimit të lartë, përsa i përket mësimdhënies, përsa i përket shkencës shqiptare, ta marrë atë nga Universiteti i Tiranës, për t’ia dhënë shumë shpejt privatëve me qëllim për ta shndërruar në kulla betoni. Është shumë e qartë se me këtë kalim pronësie, Edi Rama ka vendosur që të betonizojë edhe një prej parqeve të vetme në Tiranë.

Edi Rama i ka rrëmbyer Tiranës çdo hapësirë sportive, i ka rrëmbyer çdo park të gjelbër, tani e ka rradhën e Kopshti Botanik. Ky është një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili është kundërshtuar me forcë nga dekanati, është kundërshtuar me forcë nga Këshilli Studentor, anëtarët e të cilit janë këtu me mua sot, është kundërshtuar me forcë edhe nga sindikata e punonjësve të universiteteve.

Arsyeja e kundërshtimit është se vendimi është marrë pa u konsultuar më parë me përfaqësuesit e Shkencave të Natyrës, pa miratimin e dekanit, pedagogëve dhe studentëve, që e përdorin Kopshtin Botanik si një mjedis unik për kërkimet e tyre shkencore.

Kopshti Botanik është një aset shumë i rëndësishëm për Arsimin e Lrtë, është unikal për llojin e tij, ka një sipërfaqe prej 15 hektarë, ka rreth 2 mijë specie të ndryshme bimore dhe shërben për studentët, për pedagogët, shkencën shqiptare.

Pra, Erion Veliaj mashtron kur thotë se dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës e ka dhënë miratimin për këtë kalim të pronësisë nga Universiteti i Tiranës, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës tek Bashkia e Tiranës.

Është një vendim pas të cilit qendron jo vetëm një plan për betonizimin, por edhe pastrimin e parave të drogës dhe të krimit.

Ky vendim nuk ka asnjë analizë, ky vendim nuk ka asnjë studim, ky vendim është i pakonsultuar. Përse? Sepse nuk ka lidhje me arsimin, nuk ka lidhje me shkencën dhe mësimdhënien, nuk ka lidhje me arsimin e lartë, por ka lidhje vetëm me përfitimet private, personale të Edi Ramës dhe Erion Velisë. Është e qartë arsyeja se përse Edi Rama dhe Erion Veliaj po kërkojnë që ta uzurpojnë atë.

Ndaj, unë ftoj sot të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por jo vetëm, që të reagojnë. Ftoj pedagogët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës të reagojnë. Ftoj çdo qytetar të reagojë për të mbrojtur një tjetër pronë publike për të mos u shndërruar në kulla betoni, që shërbejnë si lavatriçe parash të pista të krimit dhe të drogës.

Të reagojmë sot për të ndalur një tentativë tjetër të Edi Ramës për uzurpimin dhe grabitjen e pronave publike, si edhe pronave të Universiteteve. Kujtoj që para tre vitesh përdori bandat kriminale për të zgjedhur Rektorin e ri të Universitetit sepse kishte për qëllim rrëmbimin e Kopshtit Botanik.

Kujtoj këtu që vetëm para disa muajsh më parë ai shkarkoi në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese Rektorin Mynyr Koni, pikërisht pasi pas këtij shkarkimi antiligjor dhe antikushtetues qëndronte qëllimi për të uzurpuar Kopshtin Botanik dhe për ta shndërruar atë në blloqe betoni. Është koha sot që të gjithë ne të reagojmë. Të reagojmë sot, sepse nesër do të jetë vonë.

DORIAN BEQIRI, STUDENT NË FAKULTETIN E SHKEMCAVE TË NATYRËS, VITI I TRETË:

Për ne studentët, Kopshti Botanik është i një rëndësie të veçantë, sepse studentët e Biologjisë dhe të degës së BioTeknologjisë në Fakultetin e Shkencave, kryejnë disa ditë ekspedite, por edhe punime e kërkime shkencore në Kopshtin Botanik. Ndaj, ne jemi në mbështetje të plotë të deklaratës së Dekanatit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por edhe të Këshillit Studentor, i cili kërkon anulimin e VKM-së, që ka nxjerrë qeveria për kalimin e pronësisë së Kopshtit Botanik në Bashkinë Tiranë.

Ne, gjithashtu, kërkojmë që ky vendim të anullohet, sepse kjo cënon rëndë autonominë universitare. Frika jonë është se, në vazhdën e tjetërsimit të pronave (kemi parë sesi fushat sportive në fakultetin ekonomik janë tjetërsuar dhe janë kthyer në parkime private, të cilat nuk u shërbejnë studentëve) do të tjetërsohet edhe Kopshti Botanik. Ai është i një rëndësie të veçantë, sepse në të ndodhen bimë të cilat janë në zonën e kuqe dhe nuk ndodhen në territorin e Shqipërisë.

Gjithashtu, ne si studentë u bëjmë thirrje të gjithë pedagogëve, të gjithë qytetarëve, por edhe të gjithë studentëve të degës së biologjisë dhe të Bioteknologjisë, të cilët kanë qenë këtu në kohën kur kanë studiuar në universitet dhe ia dinë rëndësinë këtij Kopshti, të reagojnë, të jenë në krye, nëse do të jetë nevoja për një protestë. Ne nuk do ta lejojmë tjetërsimin e Kopshtit Botanik, sepse e dimë shumë mirë rëndësinë e tij, e dimë shumë mirë historinë që mbart ky Kopsht për ne dhe për Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

Etiketa: Albana Vokshi