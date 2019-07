Vokshi: Shëndetësia sot e shkatërruar, Agjencia e Barnave gënjen

Ju sugjerojme

Ish-deputetja e PD Albana Vokshi me anë të një statusi në “Facebook” shprehet se reagimi sot i dy agjencive, Operatorit të Kujdesit Shëndetësor dhe Agjencisë Kombëtare të Barnave për të sëmurët anti-viper e anti-tetanik, është një mashtrim që iu bëhet qytetarëve. Vokshi thotë se dy agjencitë deshën 24 orë të reagojnë, duke mashtruar qytetarët e Shqipërisë. Ajo sjell edhe përvojën e disa miqve të saj që përballen me situatën në shëndetësi, duke thënë se mungojnë ilaçe. Albana Vokshi thekson se shëndetësia është sot e shkatërruar, për shkak të interesave qeveritare dhe lidhjeve nepotike të Ramës me oligarkë.

Reagimi i Albana Vokshit:

A mbajnë përgjegjësi Operatori i Kujdesit Shëndetësor dhe Agjensia Kombëtare e Barnave, për mashtrimin që i bëjnë publikut???

– Të dy agjensive ju deshën më shumë se 24 orë, për një reagim mbushur me mashtrime në lidhje me serumet anti-viper dhe anti-tetanik.

Një miku im mjek më telefonoi sot pasdite e më njoftoi për një reagim që kishin bërë Operatori i Kujdesit Shendetesor dhe Agjensia Kombetare e Barnave ne lidhje me nje statusin tim ne fb per mungesat ne rrjetin e hapur te farmacive ai dhe ne qendra shendetesore e spitale te serumeve anti-tetanike dhe anti-viper.

Kerkova reagimin zyrtar ne faqen e Ministrise dhe te Ministres se shendetesise si dhe ne fcb perkatese, por nuk e gjeta. Kerkova me tej ne faqen zyrtare te Agjensise se barnave, si dhe ne fcb te saj. Pervec propagandes rilindase dhe shperndarjes se cdo aktiviteti te Ministres Manastirlliu, nuk gjeta asgje per barnat qe mungonin.

Me se fundi e gjeta reagimin ne pak portale lajmesh online. Ne te, te dy agjensite, njoftonin qe nuk kishte mungesa te serumit antitetanik dhe anti viper as ne rrjetin e hapur farmaceutik as ne te gjitha qendrat shendetesore apo spitalet.

Per te mbuluar skandalin, kane futur ne reagim edhe Agjencine Kombetare te Barnave qe ne fakt duhet te pergjigjet per cilesine, kontrollin dhe sigurine e barnave, te cilat NUK PO I KRYEN. Por ne rastin konkret, Agjencia Nuk eshte pergjegjese per furnizimet me barna. Ajo thjesht pajis importuesit me autorizimet e nevojshme. Ndaj, minimalisht, drejtuesi i Agjensise mund te kishte heshtur e jo te behej bashkefajtor.

Gjithashtu, miq qe punojne ne qendra shendetesore me thane, qe te djelen ne oren 10.30 ne mengjes, operatori i kujdesit shendetesor, kishte derguar nje email, ku i kerkonte drejtorive rajonale shendetesore te njoftonin me URGJENCE, brenda ores 12.00 (po diten e djele), gjendjen e injeksioneve antiviper dhe antitetanik per cdo qender shendetesore.

Duke pasur te gjithe deshiren per te qene gabim vete, e per t’i besuar ketij reagimi, (pavaresisht qe muajt e fundit ne PD kane ardhur shume denoncime e ankesa per mungesa), duke mos ju referuar as deshmive me ze e figure te emisionit fiks fare, bera nje kerkim te shpejte. Ne te dy qendrat shendetesore per te cilat pyeta ne Luz te Vogel dhe Lekaj te Kavajes, nuk kishte as serum anti-tetanik dhe as anti-viper.

Ne rrjetin e hapur te farmacive te dy serumet MUNGOJNE!!

Ajo cka e ben edhe me te rende situaten eshte qe ne farmaci mungojne edhe shume barna te tjera jetike, alternativa te para ose te vetme te listes. Per te cilat pacietet detyrohen ti drejtohen kondrabandes ose t’i luten Zotit.

Eshte i turpshem shperdorimi me postin dhe mashtrimi i publikut sidomos per ceshjtje shendeti dhe jete.

Edi Ramës nuk i interesojne qytetaret, por oligarket. Ndaj me Edi Rames shendetesia dhe farmaceutika do vaZhdojne te jene sektoret qe lengojne me shume per shkak te vjedhjes, abuzimit dhe korrupsionit galopant.

#MeEdiRamenNukKaSherbimShendetesorPerQytetaret

#ShendetesiFalas = #VuajtjeFalasPerQytetaret

