Voltana Ademi: Kemi dalë të marshojmë, jo për dhunë

Kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, u shpreh se policia po ushtron dhunë ndaj protestuesve paqësorë. Sipas saj, mbështetësit e PD dhe qytetaret kanë dalë të marshojnë në shenjë proteste në mënyrë paqësore, por policia përdori gaz lotsjellës.

“Kemi dalë të protestojmë, të marshojmë, jo për dhunë. U bëj thirrje qytetarëve të majtë dhe të djathtë, ka njerëz të thjeshtë ky qytet, ka njerëz të ndershëm, ju nuk mund t’i dhunoni njerëzit e qytetit të Shkodrës. Na hodhën helm pse po thërrisnim kundër kryeministrit. Nuk kemi ndërmend të largohemi nga qyteti jonë. Ne këtu dalim çdo ditë. Bardh Spahia e shumë qytetarë të tjerë janë në burg, janë në burg politik. Ne fjalën e lirë ne nuk na e hoqi komunizmi. Askush nuk mund t’i ndalojë qytetarët. Nuk mund të lejojmë bandat. Kërkojmë nga Niko Brahimaj të mos provokojë”, u shpreh ajo.

Kryebashkiakja e Shkodrës shtoi më tej: “Në datën 1 korrik ose do jemi të gjithë në burg politik ose do marrim arratinë. Është emergjencë kombëtare. Kemi ardhur me duar të hapura. Ne kemi dalë për të thënë të vërtetën përmes zërit tanë. Ne jemi në emergjencë kombëtare. Edhe Enver Hoxhës ia ka kaluar kjo qeveri. Rama nuk mund të qëndrojë. Ju nuk mund t’i përdhunoni njerëzit e këtij qyteti. Na hodhën helm vetëm se kërkuam largimin e Ramës. Jemi kthyer me shpresën për të bërë Shqipërinë. Ose do jemi të gjithë në burg ose jashtë Shqipërie. Jemi këtu vetëm për të thënë të vërtetën“.

