Von der Leyen zgjidhet presidente e KE

Politikania kristiandemokrate Ursula von der Leyen është zgjedhur sot Presidente e Komisionit Europian. Parlamenti Europian ka zgjedhur me 383 vota presidentetn e re të KE-së. Mësohet se Ursula von der Leyen do të zëvëndësojë Jean-Claude Juncker më 1 Nëntor të këtij viti.

Duke iu referuar kёrkesasve tё socialdemokratёve, politikania e CDU-sё premton se dёshiron tё arrijё vendosjen e kritereve ligjore pёr pagёn minimale nё mbarё BE-nё, dhe tё avancojё luftёn kundёr papunёsisё tek tё rinjtё.

Programi i shkëmbimeve Erasmus duhet tё zgjerohet edhe pёr ata qё ndjekin shkollat profesionale. Lidhur me politikёn e refugjatёve ajo shpreson tek njё mekanizёm i ri pёr ndarjen e barrёs mes vendeve anёtare.

Sfidat me tё cilat konfrontohet Europa, shkruan von der Leyen, mund tё pёrballohen vetёm me vendosmёri dhe duke mbrojtur vlerat e pёrbashkёta, por edhe duke u angazhuar pёr njё shoqёri mё korrekte, mё tolerante dhe mё me barazi.

“Puna ime fillon tani. Le të punojmë së bashku në mënyrë konstruktive” ishte një pjesë e fjalës së mbajtur nga Von der Leyen para Komisionit Europian.

