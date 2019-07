Votimet/ Duma: Ndërkombëtarët të surprizuar nga pjesëmarrja e ulët

Ju sugjerojme

Ish-deputetja e PD-së Grida Duma deklaroi në “Open” se ndërkombëtarët shprehën habi për përqindjen e ulët të pjesëmarrësve në zgjedhjet e 30 qershorit. Kjo deklaratë e saj vjen pas kontakteve që ajo ka pasur me komponentë të Brukselit, ku këta të fundit ishin të mendimit se pjesëmarrja e ulët tregon që këto zgjedhje nuk kanë legjitimitet.

“Unë u them se këto zgjedhje janë nën dyshim institucional, ashtu si OSBE, ODHIR i paraqet. Duke ju lënë hapësirë u them se në kontaktet me komponentë të Brukselit, ata janë shprehur se pjesëmarja e ulët tregon që zgjedhjet nuk kanë legjitimitet”-deklaroi Duma.

Më tej ish-deputetja u ndal te qëllimi i opozitës për protestën e 10-të kombëtare.“Nuk ka ndryshuar asgjë nga objektivi i PD. Opozita nuk e vendos në kryefjalë Ramën. Rama si individ nuk ka rëndësi, si kryeministër ka rëndësi. Sot Rama është në kuotat më të ulëta. Ai përpëlitet nëse kanë qënë 21 apo 22 përqind votues”-tha Duma.

