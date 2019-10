Votimi për negociatat/ Kryeministri i Holandës: Eshtë “JO” e qartë

Ju sugjerojme

Kryeministri i Holandës, Mark Rutte deklaron se do të votojë kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë samitit të liderëve të BE.

Mark Rutte: Ju e dini pozicionin tonë. Për Shqipërinë është një ‘JO’ e qartë. Nëse shikon Shqipërinë nuk ka avancime ose ndryshime. Nëse shikon Maqedoninë e Veriut ato janë në një pozicion me të mirë se Shqipëria. Kanë ndodhur me shume gjera! Por dhe aty ka shume detyra për të bërë! Por gjykimi im është që për të dyja vendet do të këtë një ‘JO’. Për Shqipërinë, Parlamenti im me ka dhënë një ‘JO’ për të votuar sonte më samit, me te cilën unë bie dakord! Për Maqedoninë e Veriut më pak eksplicide, por edhe ata kanë shumë për të bërë!









Etiketa: jo