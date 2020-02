Votohet qeveria e re në Kosovë, Albin Kurti zyrtarisht kryeministër

Ju sugjerojme

Kuvendi i Kosovës voton me 86 pro dhe 10 abstenime qeverinë e re me kryeministër kryetarin e Vetëvendosjes, Albin Kurti. Të pranishëm në Kuvend ishin 96 deputetë, kurse para votimit seancën e kanë braktisur deputetët e PDK-së dhe AAK-së.

Kabineti “Kurti” ka dy zëvendëskryeministra, 15 ministra dhe 33 zëvendësministra. Vetëvendosje do ta udhëheqë Ministrinë e Punëve të Jashtme, atë të Drejtësisë, të Financave, të Ekonomisë, të Shëndetësisë dhe atë të Integrimeve Evropiane.









Ministrat e Vetëvendosjes

Haki Abazi– Zëvendëskryeministër i dytë

Glauk Konjufca– Ministria e Punëve të Jashtme

Albulena Haxhiu– Ministria e Drejtësisë

Besnik Bislimi– Ministria e Financave

Rozeta Hajdari– Ministria e Ekonomisë

Arben Vitia– Ministria e Shëndetësisë

Blerim Reka– Ministria e Integrimeve Evropiane

Ndërkaq, Lidhja Demokratike e Kosovës do të udhëheqë me Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, atë të Mbrojtjes, Arsimit, Kulturës dhe të Bujqësisë.

Ministrat e LDK-së

Avdullah Hoti – Zv. kryeministër i parë

Lumir Abdixhiku – Ministër i Infrastrukturës

Agim Veliu – Ministër i Punëve të Brendshme

Anton Quni – Ministër i Mbrojtjes

Hikmete Bajrami – Ministre e Arsimit

Vlora Dumoshi – Ministre e Kulturës

Besian Mustafa – Ministër i Bujqësisë

Ndërsa, ministre nga radhët e minoriteteve jo serbe është Emilia Rexhepi që do të udhëheq Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, ndërsa nga minoritetet serbe janë Dalibor Jevtiç që do të udhëheqë Ministrinë e Kthimit dhe Ivan Milojeviç që do të udhëheqë Ministrinë për Zhvillim Rajonal.

Etiketa: Albin Kurti