Vranë Indrit Çelajn, policia gjen armë në banesën e vëllezërve Kusi

Policia ka zbuluar armë në një nga banesat që përdorej nga vëllezërit Kusi. Burime policore bëjnë me dije se në një banesë në Vorë, kanë gjetur kallashnikov. Kjo nuk është arma që u vra Indrit Çelaj, por do ekzaminohet nëse është përdorur në ngjarje të tjera kriminale.

Banesa në Vorë ku u gjet kallashnikovi, është në pronësi të xhaxhit të vëllezërve Kusi, i cili nuk jeton më. Kjo banesë dyshohet se është përdorur nga Griseldo dhe Albano Kusi menjëherë pas vrasjes së Indrit Çelajt. Ata kanë shkuar në këtë shtëpi për tu strehuar dhe më pas janë arratisur nga Shqipëria.

26-vjeçari Indrit Çelaj u vra me plumb në kokë në banesën e vëllezërve Kusi, në zonën e “Myslym Shyrit”, teksa ishte duke punuar për kondicionimin. Ngjarja ka nisur me një sherr mes të riut dhe dy vëllezërve, për një kondicioner, ndërsa më pas, vëllezërit e kanë qëlluar punëtorin e tyre, duke e lënë të vetëm. 26-vjeçari u transportua me urgjencë në spital, por nuk mund t’i mbijetojë, duke ndërruar jetë një ditë më vonë. Për këtë vrasje, policia ka arrestuar disa persona, mes të cilëve edhe babanë e vëllezërve Kusi, ndërsa këta dy të fundit ndodhen ende në kërkim.

Indrit Çelaj dhe vendi ku ai u vra

