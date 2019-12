Vranësira dhe reshje, ja surprizat e motit sot

Ju sugjerojme

Ballkani po ndikohet nga aktiviteti i qëndrës me presion të ulët atmosferik e cila po kushtëzon mot të paqëndrueshëm në territorin e Shqipërisë.

Fillimi i javës do të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare deri të dendura të shoqëruara me reshje shiu dhe reshje bore në zonat malore në lartësitë 800 mera mbi nivelin e detit.









Era do të jetë me intesitet të lartë me drejtim Veri me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 1/8°C

Zonat e ulëta 5/15°C

Zonat bregdetare 7/17°C

Etiketa: Moti