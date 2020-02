Vranësira dhe reshje, njihuni me parashikimin e motit për orët në vijim

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Pasditen e sotme mbi vendin tonë ka filluar shtimi gradual i vranësirave si pararojë e prishjes së kushteve atmosferike me kalimin e orëve.

Në këtë mënyrë kryesisht në orët e mbrëmjes – moti do të jetë i vranët në të gjithë territorin shoqëruar me reshje shiu fillimisht me intensitet të ulët, bën të ditur Shërbimi Meteorologjik Ushtarak.









Duke nisur nga orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme reshjet e shiut fitojnë intensitet deri mesatar në të gjithë territorin në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Pra, edhe dita e Enjte pritet të ketë mot të vranët shoqëruar me reshje shiu të herëpasherëshme me intensitet të ulët e mesatar deri në orët e pasdites ku më pas gradualisht pritet ndërprerja e tyre.

Për tu theksuar se në relievet malore të verilindjes dhe juglindjes priten reshje të dendura dëbore por jo vetëm, pasi ato lokalisht do të zbresin deri në lartësitë kodrinore 500-600metër.

Temperaturat e parashikuara në fushën termike nuk pritet të kenë luhatje të mëdha në vlerat minimale (2ºC deri në 8ºC), por janë ato në vlerat e mesditës të cilat do të pësojnë një rënie të ndjeshme me vlera të parashikuara nga 7ºC në relievet malore deri në 13ºC në ato bregdetare.

Një rënie e ndjeshme duke marrë parasysh vlerën më të lartë prej 19ºC që u arrit sot në qytetin e Beratit.

Etiketa: Moti