Vranësira dhe reshje shiu, njihuni me parashikimin e motit për sot

Tashmë ditët nuk po i ngjajnë atyre të verës si në aspektin e rënies së temperaturave ashtu dhe motit me kryefjalën vranësirat të cilat shoqërohen edhe me reshje shiu.

Sipas Shërbimit Meteorologjik të Ushtrisë, vendi ynë sot për shkak të masave ajrore me origjinë veriperëndimore dhe të paqëndrueshme do të ketë deri në fund të ditës mot me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe intervale me diell. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të cilat do të jenë lokale me intensitet të ulët. Pranë relieveve malore këto reshje marin karakter shtrëngatash shoqëruar me rrufe.

Sa i përket fushës termike në vlerat minimale temperaturat pritet të luhaten në vlerat nga 13-19°C ndërsa në ato maksimale një rënie të lehtë krahasuar me sot duke prekur vlerat 29-34°C.

Etiketa: parashikimi i motit