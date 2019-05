Vranësira dhe shi, parashikimi i motit për sot

Ju sugjerojme

Orët vijuese paraqiten me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat do të gjenerojnë rrebeshe shiu.

E njëjta situatë do të vazhdojë edhe gjatë të mërkurës, ku moti do të jetë i paqëndrueshëm me vranësira mesatare me reshje shiu të karakterit lokal në formën e rrebesheve dhe stuhive afat-shkurtër në pjesën më të madhe të vendit.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Temperaturat e ajrit do te luhaten nga 10⁰C minimalja deri 26⁰C maksimalja.

Parashikohet që deri në fundjavë të mbetemi në të njëjtat kushte atmosferike ku kthjellimet, vranësirat dhe shira afat-shkurtër do të jenë dominante.

Etiketa: Parashikimi i motit 29 maj 2019