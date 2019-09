Vranësira dhe shtrëngata shiu, parashikimi i motit sot

Ju sugjerojme

Sipas Meteoalb, në vend do të vijojë ndikimi i masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti në vend parashikohet me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura, të cilat zhvillimin maksimal do ta marrin në mesditë e pasdite. Më tej pakësim i tyre.

Duke nisur prej orëve të mesditës reshjet e shiut do të përfshijnë kryesisht Veriun e qendrën. Në formë të lokalizuar do të marrin karakter shtrëngatash.

Temperaturat do të luhaten nga 14 gradë Celsius minimalja, dhe në 33 gradë Celsius vlera maksimale.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje- Jugperëndim e lehtë dhe mesatare përgjatë vijës bregdetare, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C Sigla Shkodër 21/32 re diell Kukës 16/29 re diell shi Lezhë 23/32 re diell Dibër 15/26 re diell shi Durrës 20/32 re diell Tiranë 21/32 re diell shi Elbasan 19/32 re diell shi Berat 18/32 re diell shi Vlorë 20/31 re diell Korcë 16/26 re diell shi Gjirokastër 16/33 re diell shi Sarandë 20/31 re diell

Etiketa: Meteoalb