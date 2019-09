Vranësira dhe ulje temperaturash, parashikimi i motit

Ju sugjerojme

Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga një mot i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të shtohen gjatë pasdites të cilat në veri do të sjellin rebeshe shiu.

Sipas Meteoalb, temperaturat minimale do variojnë: në zonat malore nga 13ºC deri në 29ºC, në zonat e ulëta nga 19ºC në 32 ºC dhe në zonat bregdetare nga 23ºC në 34ºC.

Era do të fryej në drejtim perëndimor-veriperëndimor me forcë valëzimi deri në 2-3 ballë.

Nga dita e nesërme dhe në 2 ditët në vijim pritet një rënie temperaturash, por moti do të qëndrojë i kthejllët.

Etiketa: moti 18 shtator 2019