“Lëviznin me makinë luksoze”/ Laert Haxhiu dhe Orgest Bilbili dyshohen se vranë biznesmenin lushnjar

Besnik Hida, baba i dy fëmijëve, po pinte kafe kur u ekzekutua me armë zjarri mëngjesin e djeshëm në Lushnjë. Dy persona me maska ngjitën shkallët duke e qëlluar nga dy drejtime të ndryshme viktimën, që ndodhej në verandën e lokalit, sipër një supermarketi që ishte në pronësinë e tij.

Burime nga grupi hetimor thanë se vrasja e Hidës dyshohet se ka lidhje me zinxhirin e larjes së hesapeve me grupeve rivale famëkeqe të Lushnjës, Aldo Bares dhe Laert Haxhiut. Policia është vënë në ndjekje të dy personave, por kanë gjetur vetëm një makinë tip “Fiat” të djegur në dalje të qytetit, brenda së cilës ndodheshin tri armë, dy prej të cilave dyshohet të jenë përdorur në krim.

Viktima është daja i Zamir Latifit, i vrarë dy vite më parë në një atentat, që në atë kohë u dyshua se kishte objektiv nipin e Aldo Bares. Latifi njihej në Lushnjë si shoku i ngushtë i nipit të Aldo Bares. Për atë vrasje, familjarët e viktimës akuzuan Laert Haxhiun dhe Orgest Bilbilin si autorë të vrasjes. Mësohet se familjarët e viktimës i kanë thënë Policisë se dy javët e fundit i kanë parë të lëvizin me makina luksoze Laert Haxhiun dhe Orgest Bilbilin, por sipas tyre nuk është marrë asnjë masë. Edhe për këtë ngjarje, familjarët akuzojnë Laert Haxhiu dhe Oregest Bilbilin. Policia e Lushnjës ka shoqëruar familjarët e viktimës dhe po siguron pamjet filmike të kamerave të sigurisë të biznese dhe objekteve në atë zonë.

Sipas burimeve zyrtare të Policisë së Lushnjës, autorë të ngjarjes dyshohet të kenë qenë dy persona të maskuar, të cilët janë larguar me shpejtësi nëpër rrugicat e ngushta të lagjes. Policia tha se dje rreth orës 08:15, në një lokal në lagjen “Skënder Libohova” të Lushnjës, dy persona ende të paidentifikuar, kanë qëlluar me armë zjarri automatik në drejtim të shtetasit Besnik Hida, 40 vjeç, i cili ka ndërruar jetë. Autorët janë larguar nga vendngjarja me një automjet, ku në ndjekje të tyre janë vënë shërbimet e Policisë së Lushnjës. Policia ka ngritur pika të shumta kontrolli në hyrje-dalje të qytetit, në aksin rrugor Lushnjë-Tiranë, Lushnjë-Fier dhe Lushnjë-Berat.

Për zbardhjen e ngjarjes, menjëherë është ngritur grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Lushnjës. Një grup specialistësh nga Departamenti i Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit është nisur për t’i ardhur në ndihmë grupit hetimor me qëllim zbardhjen sa më shpejtë të ngjarjes.

Rreth një vit më parë, viktima i ka shpëtuar një tjetër atentati me eksploziv. Në atë kohë, në makinën që Hida kishte parkuar para banesës, i kishin vendosur lëndë plasëse tritol, por fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati të lënduar në njerëz.

Rreth një vit më parë, Besnik Hida, i cili u ekzekutua me kallashnikov mëngjesin e djeshëm në Lushnjë, i kishte shpëtuar edhe një tjetër atentati. Në atë kohë, autorët kishin vendosur eksploziv në makinën e tij, i cili shpërtheu, por pa shkaktuar dëme në njerëz. Burime nga Policia thanë në atë kohë se tritoli ishte vënë në makinën që Hida kishte parkuar jashtë banesës, por nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

Pjesa e eksplozivit ishte vendosur në motorin e automjetit, ndërkohë që shpërthimi ndodhi në momentin kur familjarët e tij ishin në gjumë. I pyetur nga Policia rreth një vit më parë kur ndodhi ngjarja, Hida deklaroi se nuk kishte probleme dhe as konflikte me njeri. Megjithatë, ai kishte dyshime se eksplozivi i vendosur në makinën e tij nuk kishte pasur si qëllim eliminimin fizik, por ishte një paralajmërim.

Kjo, për arsye se që pas vrasjes së nipit të tij, Zamir Latifit, Hida kishte kërkuar vazhdimisht drejtësi për këtë ngjarje, duke këmbëngulur që autorët të viheshin para drejtësisë. Pas shpërthimit në makinë, ai deklaroi se kjo ngjarje ishte një paralajmërim për t’i mbyllur gojën dhe për ta detyruar që të largohej nga Shqipëria bashkë me familjen, gjë të cilën ai nuk e bëri.

Madje, vazhdoi të kërkonte drejtësi për nipin, deri dje që u ekzekutua. Kjo është një ndër arsyet që i ka shtyrë hetuesit të dyshojnë se vrasja e Besnik Hidës është vazhdim i sagës së hakmarrjeve mes grupeve kriminale në Lushnjë. Madje, edhe skema e krimit është thuajse e ngjashme, me breshëri kallashnikovi, e njëjtë me atë që i mori jetën nipit të tij në vitin 2017.

