Vrasja e gjeneralit/ Irani kërcënoi me hakmarrje, ja si përgjigjet Trump

Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pasi udhëheqësit e vendit islamik premtuan se do të hakmerren ashpër për vrasjen e Qassem Soleimani, i cili vdiq pas një sulmi ajror të urdhëruar pikërisht nga kreu i shtetit amerikan.

“Irani nuk ka fituar kurrë një luftë, por ama nuk ka humbur asnjë negociatë”, shkroi Trump në Twitter.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020